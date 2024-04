VIDEO FV, Le ultime da Bologna prima della finale

FirenzeViola.it

Il nostro inviato Andrea Giannattasio si trova allo stadio Dall'Ara di Bologna per la finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Torino: "Si sfidano una specialista del torneo come la Fiorentina di Galloppa, che però è alla sua prima finale, e il Torino, una squadra esperta con un passato importante. Fischio di inizio alle ore 20:30 con la cronaca in diretta su Radio FirenzeViola. In casa Fiorentina ci sono buone notizie perché Galloppa recupera un po' tutti, in particolare il capitano Biagetti, uscito per un problema alla testa nella gara contro l'Atalanta. Ci sono anche Baroncelli e Braschi.

Provando ad ipotizzare un undici viola, in porta ci sarà Tognetti. Difesa composta da Biagetti, Baroncelli, Romani e Fortini. A centrocampo agiranno fianco a fianco Harder e Ievoli. Sulla trequarti Sene, Rubino e Caprini agiranno dietro l'unica punta Braschi".