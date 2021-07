INDISCREZIONI DI FV IND.FV, TRA ANTOGNONI E LA FIORENTINA È ADDIO E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... E’ avvenuto nel pomeriggio di oggi il tanto atteso confronto tra la Fiorentina e Giancarlo Antognoni. Come previsto dall’incontro odierno non è emerso un accordo sul futuro ruolo di Antognoni e di comune accordo le parti hanno deciso di interrompere la... NOTIZIE DI FV LIROLA, LASCERÀ I VIOLA. ZAPPACCOSTA IL SOSTITUTO Una delle notizie più lette nella giornata odierna sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il futuro di Pol Lirola. Su queste pagine vi abbiamo raccontato che il futuro dell'esterno spagnolo è scritto: lascerà Firenze e la Fiorentina durante questa... Una delle notizie più lette nella giornata odierna sulle pagine di FirenzeViola.it riguarda il futuro di Pol Lirola. Su queste pagine vi abbiamo raccontato che il futuro dell'esterno spagnolo è scritto: lascerà Firenze e la Fiorentina durante questa... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 luglio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi