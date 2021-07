INDISCREZIONE FV, LIROLA-MARSIGLIA FRONTE CALDO. ZAPPACOSTA IL SOSTITUTO

Il futuro di Pol Lirola sembra ormai essere scritto. Il terzino lascerà Firenze e la Fiorentina durante questa sessione di calciomercato. Lo spagnolo non ha affatto apprezzato l'atteggiamento della società viola a gennaio, in cui gli avrebbe fatto capire di essere fuori dal progetto e proprio per questo ha deciso di mandarlo in prestito al Marsiglia. Nei sei mesi francesi Lirola è riuscito immediatamente ad entrare nelle grazie del mister e nel cuore dei tifosi, che infatti spingono molto per il ritorno dell'ex Sassuolo. La priorità del giocatore, infatti, nonostante un timido interessamento dell'Atalanta, è quella di tornare in Francia.

Anche il nuovo tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, durante la conferenza stampa di presentazione, ha dichiarato di volere in rosa solo giocatori motivati e attaccati alla maglia. Lirola partirà per il ritiro a Moena non per tentare di ricucire lo strappo ma semplicemente perché non è stato ancora trovato un accordo tra l'Olympique Marsiglia e la Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it la società sarebbe intenzionata a lasciar partire lo spagnolo ma solo a determinate cifre che ancora non sono state raggiunte dal club francese. La trattativa resta calda e molto probabilmente entro una decina di giorni Lirola sarà un nuovo giocatore del Marsiglia.

La dirigenza gigliata, dal canto suo, è già al lavoro per trovare il sostituto. L'obiettivo numero uno per la fascia destra, ma anche sinistra all'occorrenza, è Davide Zappacosta. Il suo procuratore oggi ha incontrato il direttore sportivo Daniele Pradè e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità importanti. Il Chelsea è ben disposto a cederlo e la Fiorentina vorrebbe ragionare sull'acquisto a titolo definitivo dell'ex Genoa, tenendo conto dell'ormai certa partenza di Lirola.