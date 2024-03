FEMMINILE: L'INTER SBANCA IL VIOLA PARK. ALLARME VIOLA! COSÌ LA CHAMPIONS È A RISCHIO

La rubrica del martedì sul calcio femminile a cura di FirenzeViola.it

È stato un periodo da dimenticare quella vissuta dalla Fiorentina Femminile. Forse dall'intera città di Firenze sarebbe più giusto dire. Com'è successo sei anni fa, l'ambiente viola ripiomba nell'incubo del lutto. Dopo il capitano Davide Astori ha ceduto anche il cuore del numero due della Fiorentina Joe Barone. Il dirigente italoamericano si è sentito male domenica 17 marzo poche ore prima della gara tra la compagine gigliata e l'Atalanta. Il martedì successivo è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano dopo due giorni di lotta con un quadro clinico ormai definitivamente compromesso. Pertanto la settimana scorsa ci è stato difficile poter parlare di calcio giocato.

Tuttavia, dopo il lutto e il periodo difficile trascorso anche dalle ragazze viola, arriva il momento di ritornare in campo nella seconda giornata della poule scudetto. Al Viola Park torna l'Inter Women di Rita Guarino affrontata già in campionato prima di Natale (4-2 lo score finale con tripletta di una scatenata Boquete) e poi a gennaio in Coppa Italia (1-1 ai supplementari dopo il 2-2 dell'andata e passaggio del turno alla roulette dei rigori). Stavolta però l'esito è stato disastroso. Le nerazzurre escono da Firenze con i tre punti in tasca battendo la truppa di De La Fuente con un netto 0-3 frutto delle reti di Serturini (incubo viola), Magull e Bonfantini. La Fiorentina scesa in campo al Curva Fiesole, oltre ad essere piuttosto rimaneggiata, si dimostra psicologicamente a terra e incapace di creare pericoli. Persino giocatrici affermate come Boquete e Janogy non sono riuscite a dare la scossa ad un match che comunque ha avuto dei sussulti che avrebbero potuto consentire alla Fiorentina di rimetterla in pari. Tuttavia le atlete gigliate si sono dimostrate confuse e distratte nell'arco di tutta la partita. L'Inter ha così avuto la gioia di vendicare l'affronto dell'eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia Femminile e pone la Fiorentina Femminile in una situazione d'allarme vista anche la sconfitta all'esordio della poule scudetto contro il Sassuolo.

La compagine viola avrebbe avuto la ghiotta occasione di portarsi a due punti di distanza dalla Juventus Women stanziata al secondo posto (che riposava in questa giornata) e invece si ritrova con le meneghine che risalgono alla quarta piazza della classifica portandosi a nove punti di distacco dalle toscane. La distanza è ancora ampia ma le prossime gare saranno complicatissime per la Fiorentina che si ritroverà ad affrontare le bianconere a Biella e la Roma campione d'Italia al Viola Park. Due gare che, se giocate con lo stesso ritmo e carattere di quello intravisto domenica scorsa, non prometteranno niente di buono. Dunque in casa viola scatta l'allarme. Naturalmente anche l'Inter avrà i suoi impegni non facili ma la vittoria di Firenze ha galvanizzato l'ambiente milanese e ora la squadra allenata da Rita Guarino sogna la remuntada ai danni della Fiorentina forte anche delle prodezze di Lina Magull la cui differenza all'interno del gruppo in termini tecnici e tattici si è fatta sentire eccome. Sull'altro fronte invece, De La Fuente dovrà cercare di dare la scossa all'ambiente gigliato ancora pesantemente sopraffatto dalla prematura scomparsa di Joe Barone. Sui social si è intravisto il forte legame sviluppatosi tra le ragazze viola ed il braccio destro del presidente Commisso. Abbiamo visto poi le immagini sul sito ufficiale della società di alcune giocatrici – come Breitner e Agard – in lacrime durante l'omaggio al feretro organizzato all'interno del nuovo centro sportivo della squadra. Non è mai facile ripartire dopo un lutto ma la Fiorentina Femminile deve farsi forza, puntare ancora di più sulla grande unione del gruppo (più volte evidenziata nel corso di questa stagione) e ripartire con slancio verso quel sogno chiamato Uefa Women's Champions League. Il miglior modo possibile per ripagare Joe Barone che tanto si è speso, tra alti e bassi, per riportare la squadra femminile viola ad alti livelli. Non dimentichiamoci inoltre che la Fiorentina è attesa oltretutto dalla finale di Coppa Italia Femminile contro la Roma. Regalare un trofeo alla città di Firenze dopo il lutto sarebbe il modo migliore di chiudere un'annata piuttosto esaltante.

Segnaliamo anche la vittoria della Primavera viola per 1-0 contro l'Hellas Verona grazie ad una rete di Siria Mailia. Le Under 19 allenate da Nicola Melani, la cui stagione ormai è virtualmente chiusa, ci hanno tenuto a fare bella figura nel ricordare Joe Barone. Prima dell'inizio del match – come per la prima squadra femminile del resto – le due compagini hanno liberato nel cielo di Bagno a Ripoli dei palloncini bianchi. La settimana ventura torneranno a giocare anche Primavera e prima squadra maschili. Anche per loro sarà riproposta questa piccola cerimonia nel tentativo di alleviare il dolore del lutto subito, a cui ormai Firenze si sta maledettamente abituando.