DELLA ROCCA A FV, Belotti sarebbe il top per i viola

Ospite allo Sheraton di Milano nel cuore caldo del calciomercato, l'ex centrocampista della Fiorentina Francesco Della Rocca ha commentato ai microfoni degli inviati di FirenzeViola.it la stagione dei viola ed i movimenti di mercato del club gigliato: "Visto l'andamento recente della Fiorentina mi aspettavo qualche colpo in più in entrata. Di tempo ne è rimasto poco e da quello che sento qui non credo ci possa essere margine per altre operazioni.

Sabiri è un giocatore di qualità ma penso possa servire altro in questo momento ai viola, ad esempio una prima punta che possa segnare con continuità. I costi degli attaccanti però sono molto elevati ed a maggior ragione ora all'ultimo momento te li fanno pagare a peso d'oro. Uno come Belotti però potrebbe fare molto bene a Firenze.

Cosa ne pensa invece dello scambio Gollini-Sirigu?

"Alla Fiorentina arriva un portiere di grande esperienza e dal livello tecnico indiscutibile. Penso e spero che la Fiorentina ci possa guadagnare".

Sul campo invece cosa è mancato per ora a questa squadra?

"La Fiorentina attuale fa fatica sia in fase difensiva che in quella offensiva: soprattutto davanti è davvero difficile sostituire Vlahovic. Ora in campionato ci sarà il Bologna per una gara che mi aspetto sarà giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Bologna adesso con Thiago Motta è migliorato molto e sta giocando bene. La stagione della Fiorentina non è da buttare ancora. Spero che il periodo più brutto sia passato. La squadra è stata anche sfortunata ultimamente, vedi la traversa di Milenkovic con la Lazio".

Parlando invece di un suo ex compagno, Alberto Aquilani, pensa sia già pronto per allenare un club in Serie A o B?

"Credo che abbia concluso il suo percorso nelle giovanili facendo benissimo. Penso sia già pronto per il salto coi grandi ma non avevo dubbi potesse far bene in questo nuovo mestiere, lo conosco bene come persona ma anche come professionista".