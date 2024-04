C. ITALIA FEMM., Finale: data e luogo di Roma-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Come già vi avevamo anticipato qualche giorno fa (CLICCA QUI) Roma-Fiorentina si giocherà allo stadio Dino Manuzzi il prossimo 24 maggio (venerdì). L'ultimo atto della Coppa Italia Femminile si disputerà quindi a Cesena, dove le viola di De La Fuente sfideranno la favoritissima Roma, prima in Serie A e a +11 rispetto alle toscane. La Roma di Alessandro Spugna ha eliminato nettamente il Milan in semifinale, netto anche il passaggio del turno della Fiorentina, capace di vincere sia all'andata che al ritorno contro la Juventus per arrivare in finale.