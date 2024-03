BELTRAN, Le Olimpiadi? Per me sarebbe un orgoglio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"È incredibile segnare per la Nazionale" - lo afferma Lucas Beltran, dal ritiro dell'Argentina Under 23 con cui è protagonista in questi giorni. Autore di due gol nella prima delle due partite contro il Messico U23, l'attaccante della Fiorentina ha parlato ai canali ufficiali della Federazione Albiceleste del momento personale e della stagione: "Questi gol sono arrivati nella mia prima partita ufficiale con questa maglia, nonostante fosse un'amichevole. Significa molto per me e la mia famiglia, ed è la ricompensa per il lavoro che ho svolto in questi anni. Orgoglio e felicità direi che sono i sentimenti che mi vengono in mente.

E sulle possibilità di andare alle Olimpiadi di Parigi per rappresentare l'Argentina: "Sarebbe incredibile se il Ct Mascherano mi scegliesse, un vero orgoglio. Le aspettative per il torneo di Parigi sono alte ma dobbiamo ancora lavorare tanto e aggiungere pedine importanti da qui alla prossima estate".