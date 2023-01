ATALANTA, Grande vittoria sulla Salernitana: finisce 8-2

L'Atalanta alle ore 18 ha giocato (e stravinto) contro la Salernitana. Già a fine primo tempo i bergamaschi erano sul 5-1, con i ol di Boga, Lookman, Scalvini, Koopmeiners e Hojlund. Per la Salernitana è andato in gol Dia. Nella ripresa il canovaccio non è cambiato, con la Dea che ha continuato a spingere e ha portato il risultato sul 8-2 con i gol di Lookman, Ederson e Zortea. Nicolussi Caviglia ha reso "meno amara" la sconfitta per i campani.