SALAH, Evita i cronisti: "Se parlo oggi si scatena un casino"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i momenti di tensione mostrati pubblicamente al momento della sua entrata in campo nel 2-2 contro il West Ham del Liverpool, l'ex viola Momo Salah fa ancora discutere per le dichiarazioni rilasciate passando in zona mista al London Stadium. L'egiziano ha scansato i reporter presenti che avevano provato a chiedergli di rilasciare delle dichiarazioni su quanto avvenuto. Una sola frase "si è lasciato scappare" l'asso egiziano ed è destinata a far discutere: "Se parlo oggi, si scatena un casino".