TOTOFORMAZIONE, RANIERI PIÙ DI QUARTA, TORNA DODO. ARTHUR E UN ALTRO DUBBIO VERSO IL PLZEN

"Tutti tifano per noi". A ribadirlo è stato Miroslav Koubek, tecnico del Viktoria Plzen, ieri in conferenza stampa, sottolineando la spinta non di una città, ma di un Paese intero - la Repubblica Ceca - per la sua squadra in Conference League. A negargli la gioia vuole essere la Fiorentina, agguerrita a giocarsi un finale di stagione emozionante come un anno fa. Oggi però, giocando con parole e adagi, c'è da non bloccarsi in un vicolo ceco, come accaduto una settimana fa a Plzen. Per non ripetersi e sfondare il muro dei quarti, Italiano opterà per una formazione che sembra annunciata, anche secondo la stampa.

Bastano e avanzano le dita di una mano infatti per contare i nodi da sciogliere per il tecnico viola. Che si avvarrà di Terracciano in porta, di Dodò e Biraghi sulla corsie esterne e di una coppa centrale in cui tutti danno per certo Milenkovic, mentre permane il dubbio sul partner del serbo, con Ranieri favorito su Quarta. Così come in mezzo al campo sembra certo il duo Bonaventura-Mandragora, anche se rimane il punto interrogativo su Arthur, dato comunque in netto svantaggio per una maglia. Voci all'unisono poi sulla prima punta, Belotti (annunciato da Italiano dopo il pari col Genoa) e sul trequartista, Beltran. Ai loro lati però, se nessuno si interroga sull'utilizzo dal primo minuto di Gonzalez, rimane per la stampa un ballottaggio tra Kouame e Sottil, sebbene l'ivoriano parta favorito, dopo aver anche presenziato ieri in conferenza stampa.

Questa la probabile formazione della Fiorentina per la sfida di ritorno col Viktoria Plzen, secondo le principali testate nazionali e locali:

La Gazzetta dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Corriere dello Sport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

Tuttosport (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti.

Corriere Fiorentino (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

la Repubblica Fi. (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

La Nazione (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.

FirenzeViola.it (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti.