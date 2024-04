DOVE È FINITO ARTHUR MELO? AVVENTURA AI TITOLI DI CODA

FirenzeViola.it

Ancora una volta Arthur Melo è stato escluso dai titolari. Nella serata di ieri il brasiliano, che in un primo momento sembrava favorito, è rimasto in panchina 78 minuti quando ha preso il posto di Lucas Beltran. Eppure due settimane fa il centrocampista aveva dichiarato essere al cento per cento: evidentemente il tecnico Vincenzo Italiano non era dello stesso avviso. E non lo è tutt'ora, poiché l'ultima volta che ha impiegato il classe '96 dal primo minuto è stata nella trasferta di campionato contro il Torino, sabato 2 marzo. Dopodiché due forfait in Conference League, un minuto in Serie A con la Roma e un quarto d'ora contro l'Atalanta.

Problemi fisici e scelte tecniche.

Il suo momento complesso è indubbiamente legato ai problemi fisici che lo hanno iniziato a tormentare dalla trasferta di Lecce il 2 febbraio, fino agli incontri di coppa con il Maccabi Haifa. Il punto è che la panchina di sabato contro il Milan è stata motivata dall'allenatore come una scelta tecnica, e non forzata da eventuali infortuni. È lecito dunque pensare che il nuovo ruolo di mediano con licenza di offendere cucito addosso a Bonaventura, oltre allo stato di grazia vissuto da Mandragora, abbiano influito in maniera pesante sull'andamento dell'avventura di Arthur a Firenze. Dopo i primi mesi trascorsi da leader.

Riscatto lontano.

Esperienza che sembra ormai ai titoli di cosa. Lo ha ribadito in tempi non sospetti lo stesso agente del calciatore di proprietà della Juventus, Federico Pastorello: "Il suo contratto è figlio di un investimento diverso rispetto alla situazione attuale. Oggi abbiamo rinnovato, abbiamo prolungato e portato i parametri a un valore più giusto. Ma detto ciò, sono probabilmente comunque valori che non rientrano nella politica aziendale della Fiorentina. A fine stagione quantomeno rientrerà alla Juventus, poi vedremo il dà farsi. Non prevedo l'esercizio dell'opzione, magari ci sarà una discussione successiva". Vedremo a fine anno ma la linea sembra chiara.