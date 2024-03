VESCOVO DI NOTO A RFV, Barone dialogava con tutti

© foto di giacomo.galassi

Il Monsignor Salvatore Romeo, Vescovo di Noto, si è soffermato ai microfoni di Radio FirenzeViola per commemorare Joe Barone: "Nel mistero della morte c'è sempre una grande tristezza ma anche grande rispetto per chi va via perché dietro ogni storia c'è sempre un cuore che batte, la storia di una casa. Joe Barone partì da Pozzallo da piccolo e con la sua fama di uomo retto che con stile e signorilità e grande tenacia ha saputo costruire in maniera retta la propria immagine di uomo. Giuseppe riusciva a dialogare con tutti fino ad arrivare alla città di Firenze, legata a Pozzallo anche dal sindaco santo, La Pira. Domani le esequie saranno nella chiesa dove La Pira fu battezzato".

