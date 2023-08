BELTRÁN, L'asse Firenze-Argentina colpisce ancora

La Fiorentina è molto vicina a chiudere Lucas Beltran del River Plate. La trattativa è in fase avanzata e la società viola è pronta ad un importante investimento che si aggira intorno ai 20-25 milioni. Il tutto si può definire dopo mercoledì 9 agosto quando il club argentino avrà giocato gli ottavi di finale di Copa Libertadores, che potrebbe essere difatti la sua ultima gara in Argentina. Giovane età, classe 2001, Beltran ha sulle spalle già tanta esperienza in patria dove lo paragonano ad importante attaccanti argentini come Higuain e Julian Alvarez per movimenti e caratteristiche.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche agli occhi di Roberto Mancini che nelle scorse settimane lo aveva messo nel mirino come nuovo oriundo da accogliere all'interno del parco attaccanti della Nazionale. Con il possibile arrivo di Beltran si rafforza nuovamente il legame tra Firenze e l'Argentina. Dopo Gino Infantino, a Firenze può arrivare un altro acquisto che porta il segno di Burdisso, e sarebbe il 29esimo giocatore argentino a vestire la maglia viola nella storia.

Da Gabriel Omar Batistuta, passando per Miguel Montuori, Francisco Lojacono, Daniel Bertoni, Daniel Passarella, i più recenti Mario Alberto Santana e Gonzalo Rodriguez, fino a Mario Bolatti, German Pezzella, Martinez Quarta, Nico Gonzalez e infine Infantino: un legame mai banale che non sembra essere vicino alla parole fine, tra due realtà che hanno fatto sognare Firenze.