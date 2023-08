BELTRAN, Amico del fratello di Dybala: si ispira alla Joya

Lucas Beltran sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. L'attaccante dovrebbe giocare l'ultima partita con la maglia del River Plate tra martedì e mercoledì in Copa Libertadores contro l'Internacional (gara di ritorno degli Ottavi di finale con risultato d'andata di 2-1 per gli argentini) e poi i viola potrebbero chiudere pagando la clausola rescissoria e accontentando così Italiano.

Beltran ha dichiarato più volte di ispirarsi al connazionale e attaccante della Roma Paulo Dybala, che conosce personalmente per aver frequentato la scuola insieme al fratello della Joya, Federico. Un'amicizia che li potrà però presto vedere avversari in campo in Serie A, con un altro argentino ormai in procinto di raggiungere il Belpaese e soprattutto Firenze, città che degli argentini si è sempre innamorata a prima vista.