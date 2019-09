ORSATO, Precedenti negativi. L'anno scorso...

EX VIOLA DI GENNARO, FIRENZE NECESSITA DI STADIO MODERNO Tra le pagine de La Nazione troviamo anche un'intervista ad Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, il quale è fermamente favorevole alla costruzione di un nuovo impianto per la Fiorentina: "La soluzione migliore sarebbe stata una cittadella, con anche... Tra le pagine de La Nazione troviamo anche un'intervista ad Antonio Di Gennaro, ex centrocampista viola, il quale è fermamente favorevole alla costruzione di un nuovo impianto per la Fiorentina: "La soluzione migliore sarebbe stata una cittadella, con anche... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi