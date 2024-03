GONZALEZ, 45' in campo e un ruolo davvero inedito

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

È stata la gara giocata da Nico Gonzalez con la sua Argentina ieri notte una delle notizie più lette su Firenzeviola.it nella giornata di oggi: la nazionale di Scaloni ha liquidato l'avversario con un netto 3-0 in circa un'ora, con le reti Romero, Enzo Fernandez e Lo Celso. Un tempo intero per Nico Gonzalez. Partito titolare, il giocatore della Fiorentina ha vestito i panni dell'esterno di difesa, a sinistra, per i primi 45 minuti di gioco, lasciando poi il campo in favore di Garnacho.

