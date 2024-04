VIOLA PARK, Gli atti per il parcheggio restano validi

Gli atti del Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione del parcheggio temporaneo del Viola Park restano validi. Stamani, infatti, il Tar ha esaminato il ricorso di cinque famiglie della zona presentato lo scorso sette marzo in cui si chiedeva l’annullamento della delibera del Comune ritenendola in contrasto con la legislazione vigente, e il giudice Luigi Viola ha deciso di rinunciare alla sospensiva, rimandando la discussione del caso all’udeinza di merito che è stata fissata per il prossimo 16 ottobre.

Ora il Comune di Bagno a Ripoli, che era difeso dall’avvocato Fausto Falorni, e l’Acf Fiorentina dovranno valutare se procedere con la firma della convenzione che permetterebbe alla società viola di avviare subito i lavori del parcheggio, col rischio, però, di dover ripristinare i terreni nello stato attuale qualora la sentenza sul merito desse ragione ai ricorrenti. L’alternativa è attendere l’eventuale responso positivo del Tar fra sei mesi prima di realizzare il Viola Parking provvisorio. Lo riporta QuiAntella.it.