UVA, Espone all'Onu impegno Uefa per la sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Siamo lieti di contribuire alla Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, condividendo con le Nazioni Unite e i suoi membri il nostro approccio strategico per trasformare in realtà la visione di Euro 2024 come riferimento per la sostenibilità degli eventi nel mondo dello sport". Così il Direttore della sostenibilità sociale e ambientale dell'Uefa, Michele Uva, nel suo intervento all'Onu, che oggi ospita presso la sede di New York l'evento dal titolo "Sport per la promozione di società pacifiche e inclusive". Uva espone lo sviluppo e l'impatto della strategia ambientale, sociale e di governance (Esg) del torneo. "una gradita opportunità - afferma - poter evidenziare le soluzioni individuate per il torneo in Germania. Continueremo a impegnarci perchè la comunità calcistica faccia la sua parte nel mobilitare la collettività a sostegno dello sviluppo sostenibile".

Nel suo intervento, Uva sottolinea come la sostenibilità sia stata parte integrante dell'organizzazione e della realizzazione di Euro 2024, già incluso nel processo di candidatura. La strategia Esg delinea un percorso tangibile verso il successo attraverso undici aree di azione, 48 obiettivi e 83 indicatori chiave di prestazione, insieme a 32 milioni di euro di investimenti per catalizzare 99 azioni. Adottando un approccio strategico alla sostenibilità del torneo, la Uefa mira a garantire che il torneo si assuma la responsabilità del suo impatto fuori dal campo, garantendo allo stesso tempo un impatto sociale a lungo termine e un ritorno sugli investimenti in tutta la società. (ANSA).