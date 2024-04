MANDRAGORA, Primo round andato. Crediamoci!

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rolando Mandragora, autore del bellissimo gol che ieri ha deciso l'andata del match tra Fiorentina e Atalanta, ha festeggiato il trionfo anche su Instagram. Questo il pensiero del giocatore, correlato ad una serie di immagini: "Il primo round è andato ed è stato speciale per me e per tutti noi! - scrive il centrocampista, che aggiunge - Ci sarà da battagliare al ritorno per ottenere qualcosa di ancor più speciale! CREDIAMOCI!".