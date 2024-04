GUDMUNDSSON, Voci di mercato non mi condizionano

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora in gol Albert Gudmundsson decisivo nella vittoria del Genoa sul difficile campo dell'Hellas Verona, l'islandese ai microfoni di DAZN ha parlato così del suo futuro dopo il lungo accostamento all'Inter per la prossima stagione e alla Fiorentina durante lo scorso mercato di riparazione: "Il mio futuro? Non mi sono fatto condizionare dalle voci di mercato. Vedremo quello che succederà alla fine della stagione, ovviamente io rimango concentrato su questa stagione".