ATTACCO, Rivoluzione? Cabral e Jovic hanno richieste

Come raccontato da FV su queste pagine, la Fiorentina prosegue i contatti con il River Plate per Lucas Beltran e quelli con lo Spezia per Mbala Nzola. La pista Beltran però non esclude quella che porta a Mbala Nzola. Arthur Cabral e Luka Jovic, infatti, hanno diverse richieste e interessamenti. Per Nzola, la Fiorentina e lo Spezia dovrebbero incontrarsi nella mattinata di lunedì 7 agosto.