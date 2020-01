INDISCREZIONI DI FV PEDRO, NO ALLA TURCHIA E CESSIONE STOPPATA: DECIDE BEPPE Attaccanti che vanno, attaccanti che vengono. Il 2020 della Fiorentina si aprirà con l’annosa questione relativa al reparto offensivo, che con tutta probabilità nel mese di gennaio subirà una smazzata rispetto a come si era presentato ai nastri di... Attaccanti che vanno, attaccanti che vengono. Il 2020 della Fiorentina si aprirà con l’annosa questione relativa al reparto offensivo, che con tutta probabilità nel mese di gennaio subirà una smazzata rispetto a come si era presentato ai nastri di... NOTIZIE DI FV GARRISCA AL VENTO, ECCO LA PUNTATA ODIERNA Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Nella puntata odierna era... Puntuale come ogni settimana torna "Garrisca al Vento!", la trasmissione sulla Fiorentina curata dalla redazione di FirenzeViola.it e in onda su Italia 7, condotta da Pietro Lazzerini e Lorenzo Di Benedetto. Nella puntata odierna era... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 3 Gennaio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi