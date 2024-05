TOTOFORMAZIONE, IL GRANDE DILEMMA RIMANE BONAVENTURA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo i giornali sportivo di stamani, la Fiorentina scenderà in campo a Brugge con il consueto 4-2-3-1. In porta Terracciano, in difesa Kayode (in vantaggio su Dodo), Milenkovic, Quarta e capitan Biraghi. A centrocampo il grande dubbio: Bonaventura sì o no? Nel caso in cui il classe '89 ce la faccia prenderà il posto di uno fra Arthur e Mandragora che, nel frattempo, sono i favoriti. Infine in attacco ci saranno Gonzalez, Beltran e Kouame con Belotti prima punta.

Queste le probabili formazioni dei quotidiani in edicola:

GAZZETTA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

COR. FIO. (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

NAZIONE (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

COR. SPORT (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

TUTTOSPORT (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

REP. FI. (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Kouame; Belotti.

FIRENZEVIOLA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico, Beltran, Kouame; Belotti.