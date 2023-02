SIRIGU A CACCIA DELLA FORMA, IL TOUR DE FORCE VIOLA È UN ALLEATO

A dieci giorni circa dall'arrivo di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, il portiere ex Napoli lavora per ritrovare la giusta forma dopo una prima parte di stagione da spettatore e con qualche gara saltata anche per affaticamento muscolare che non lo hanno fatto arrivare certo nella migliore condizione a Firenze. Ora lavora dunque perché non vuole certo perdere l'occasione di dare il proprio contributo alla Fiorentina.

Anche perché con tre competizioni da giocare il solo Pietro Terracciano non può bastare e qualche sbavatura nelle ultime gare può essere un segnale da non sottovalutare (come sul gol di Posh, su qualche respinta non impeccabile come con il Monza quando Petagna poi lo graziò e su qualche uscita azzardata come quella di Karamoh), anche se nell'arco di una stagione ci possono stare e non inficiano quanto di buono fatto fin qui dal portiere viola, che in due stagioni da protagonista ha salvato spesso e volentieri il risultato.

Terracciano resta insomma un portiere affidabile per la squadra e per il tecnico ma con il tour de force che la Fiorentina andrà ad affrontare è più che probabile che anche il siciliano abbia delle chance. Magari in campionato, se in questa settimana darà segnali di ulteriore crescita di condizione, già a Torino o con l'Empoli mentre in Conference, con partite da dentro o fuori, è difficile ipotizzare che Italiano non si affidi ancora a Terracciano.