PROB. FORMAZIONI, TURNOVER IN VISTA DI ATENE: PRONTI CASTRO E BARAK

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa la Fiorentina giocherà la penultima gara di campionato contro il Cagliari all'Unipol Domus, ultima gara in carriera per il tecnico Claudio Ranieri che ha annunciato l'addio al calcio. Sono ancora diversi i dubbi nella testa di mister Vincenzo Italiano per quanto riguarda la formazione che sfiderà i sardi, considerando anche che tra sei giorni la Fiorentina giocherà la partita più importante dell'anno contro l'Olympiakos.

In porta si potrebbe rivedere Christensen che farebbe riposare Terracciano in vista della finale. In difesa, invece, sulle fasce spazio a chi non scenderà in campo ad Atene con Kayode sulla destra e Parisi sulla sinistra. Mentre la coppia di difensori centrali potrebbe essere formata da Ranieri e Milenkovic.

In mediana Italiano dovrebbe affidarsi al brasiliano Arthur e l'ex di turno Duncan. Sulla trequarti riposo per Beltran e Bonaventura con Barak che dovrebbe partire titolare. A sinistra si dovrebbe rivedere Castrovilli e a destra Ikone. Nel ruolo di punta ballottaggio Belotti-Nzola con l'angolano leggermente in vantaggio.

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola