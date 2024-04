POESIO A RFV, Ieri gara intelligente pensata sull'avversario

FirenzeViola.it

Ernesto Poesio a Radio FirenzeViola

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha parlato a Radio FirenzeViola, nel corso di "Palla al Centro", iniziando da una riflessione sui pochi giovani utilizzati da Italiano: "Francamente la linea verde non l'ho mai vista in nessuna squadra che vuole ambire a posizioni di vertice.La cosa migliore è avere un giusto mix di gioventù ed esperienza. Anche per i giovani stessi, che hanno bisogno di riferimenti e di allenatori che possono aiutarli a fargli crescere".

Con il Viola Park però dovrebbero essere una priorità.

"Il Viola Park non allena i giocatori. Certo, la volontà è quella di tirare su qualche giocatore che possa fare il titolare e, in tal senso, avere un centro sportivo all'avanguardia è importante. Ma questo succede perché così i giovani entrano a contatto con la prima squadra e stabiliscono un senso di identità. Questo il Viola Park può farlo, poi ci vuole il talento, le capacità di allenare e il coraggio di farli giocare con continuità. Non può bastare un centro sportivo, seppure tra i migliori".

Qual è il vero volto di Italiano: quello di ieri o quello contro il Milan?

"Penso tutti e due. Nel bene e nel male lui estremizza alcuni concetti e di conseguenza la squadra lo riflette. Ieri è stata una partita intelligente, pensata sull'avversario. Cosa che non ha fatto Gasperini, che ha continuato a giocare dal basso contro una squadra che pressa molto bene".

