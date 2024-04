GIANI, V.Park, via ai lavori del parcheggio. Ben 374 posti

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

A Bagno a Ripoli sono partiti da pochi giorni i lavori per la realizzazione del parcheggio scambiatore, utile anche per il Viola Park. A parlarne, con un post su Instagram immortalandosi sul posto assieme ai sindaci di Firenze e Bagno a Ripoli, Nardella e Casini, è Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana: "Bagno a Ripoli, Firenze. Iniziati i lavori per il parcheggio scambiatore della tramvia a Bagno a Ripoli! Aperto il cantiere per realizzare l’area di sosta con ben 374 posti auto. Le ditte incaricate sono pronte per trasformare l’area di via Pian di Ripoli accanto al Viola Park, conclusione prevista entro ottobre! Sono felice che la Regione Toscana abbia cofinanziato con 70milioni di euro i lavori per la tranvia Bagno a Ripoli-Firenze", le parole di Giani. Di seguito il post: