BARONE, Nella veglia di Pozzallo tanti fiori e omaggi

Nella giornata di oggi Firenzeviola.it vi ha proposto uno speciale sull'ultimo viaggio della salma di Joe Barone a Pozzallo che proseguirà anche nella giornata di domani. Tra i nostri vari focus, uno di quelli più letti oggi sul nostro portale è stato quello dedicato alla camera ardente per il dg allestita all'interno di Palazzo La Pira, ovvero la sede del Comune: presenti due corone di fiori, della società cittadini di Pozzallo-Usa e della società di calcio Asd Pozzallo Due, affiliata alla Fiorentina. Sul feretro c'è la maglia viola donata dalla squadra per mano di Biraghi, mercoledì. Domani alle 10.30 si svolgerà la messa in memoria di Joe Barone.

