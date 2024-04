PALLADINO, Su di lui Viola, Torino e soprattutto Bologna

Fonte: TMW

Il Bologna si è interessato alla situazione di Raffaele Palladino, tecnico del Monza che probabilmente saluterà a fine anno. In scadenza di contratto, dopo un anno e mezzo di ottimi risultati, Palladino è finito nel mirino del club rossoblù. L'interessamento del Bologna fa il paio con quello della Fiorentina, già confermato, e del Torino, che potrebbe perdere Ivan Juric qualora non dovesse arrivare in Europa. Insomma, molti club si muovono per Palladino che è destinato a non rimanere in biancorosso oltre il 30 giugno.