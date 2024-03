EX OBIETTIVI, La Juve punta Samardzic o Gudmundsson

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus nel prossimo mercato di giugno ha l’obiettivo di alzare la qualità a centrocampo con un giocatore che possa essere determinate anche in fase offensiva. Tra i vari obiettivi indicati dal quotidiano, il preferito resta il classe 2002 dello Shakhtar Georgiy Sudakov.

Le alternative portano a due giocatori della Serie A, in passato anche cercati dalla Fiorentina, ossia Lazar Samardzic e Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese sta facendo molto bene con la maglia del Genoa e nell'ultima gara con la sua Nazionale ha realizzato una tripletta contro Israele che è valsa la qualificazione alle finali dei playoff per l'Europeo che si disputerà in estate in Germania.