VIOLA, Vigilia di Fiorentina-Lecce: i dubbi di Italiano

Come si legge su La Nazione, la Fiorentina è tornata subito in campo ad allenarsi dopo la sconfitta di Vienna poiché domani scenderà nuovamente in campo alle 18.30, al Franchi, contro il Lecce. Vincenzo Italiano deve fare i conti con alcuni giocatori reduci da problemi fisici e altri che potrebbero partire in questi ultimi giorni di calciomercato. Ikoné ha saltato le prime due partite della stagione per un fastidio all’anca dopo una botta presa in amichevole contro il Newcastle, poi c'è da valutare anche Pierozzi, che presto dovrebbe tornare a disposizione. Kayode invece ha saltato la sfida con il Rapid a causa di uno stato influenzale con tonsillite, ma ieri è tornato ad allenarsi con i compagni.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo per rivedere Barak, che entro le prossime due settimane tornerà ad allenarsi col resto del gruppo.