PANCHINA, Da Gila al colpo alla Sousa. Pradè studia

Gilardino, Palladino, Aquilani e De Rossi sono tutti nomi che piacciono alla dirigenza e che saranno sondati più intensamente nelle prossime settimane, anche se non è da escludere un colpo alla Paulo Sousa, piazzato proprio da Pradè nel 2015 tra lo stupore generale per un esperimento che funzionò benissimo prima che i cocci si rompessero in quel maledetto gennaio. Ancora una volta starà al dirigente romano tirare fuori il coniglio dal cilindro con l'avvallo del presidente Commisso e la collaborazione degli uomini mercato al suo fianco. Con calma, in attesa di capire se la Fiorentina potrà disputare una competizione europea e magari dando continuità al lavoro fatto da Italiano in questi anni.

