SPALLETTI, Sarà a Ferrara a vedere l'U21 da vicino

Dal New Jersey all'Emilia Romagna, da Harrison a Ferrara, dalla Nazionale A all'Under 21. Ci sarà anche il Ct Luciano Spalletti sulle tribune del 'Paolo Mazza' per osservare i giovani dell'Italia U21 guidati da Carmine Nunziata, pronti a scendere in campo martedì alle 18.15 contro la Turchia. L'obiettivo di squadra è quello di dare continuità al successo di venerdì contro la Lettonia e di conservare quindi il primato nel Gruppo A; quello individuale, ma che si riflette ovviamente in quello collettivo, è quello di mettersi in mostra davanti a Spalletti, reduce dalla doppia amichevole negli Stati Uniti.

Nunziata, che ha recuperato Miretti, Ruggeri e Volpato (tutti in non perfette condizioni fisiche), si aspetta una partita diversa da quella di Cesena. Tra gli osservati speciali quindi c'è anche Kayode, convocato da Nunziata per la sfida contro la Turchia.