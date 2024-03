ARGENTINA, L'undici contro El Salvador: gioca Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Riecco l'Argentina. Dopo mesi si rivede la nazionale campione del mondo, in campo alle 1 italiane contro El Salvador in amichevole, a Philadelphia. Come anticipato c'è Nico Gonzalez nell'undici di Scaloni, nelle inedite vesti di esterno difensivo sulla fascia sinistra. Questa la formazione titolare della Seleccion:

Argentina (4-4-2): Martinez; Perez, Romero, Tagliafico, Gonzalez; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Lo Celso; Di Maria, Lautaro. Ct: Lionel Scaloni