MORFEO, Prandelli evidentemente non si divertiva più

Intervenuto a Parma Today, l'ex centrocampista viola Domenico Morfeo si è così espresso sulle dimissioni rassegnate da Cesare Prandelli: "Non so cosa si provi a fare l'allenatore, so che Prandelli è una brava persona e la sua scelta va rispettata. Il calcio è cambiato, è veloce, non dà respiro e, mentre il calciatore si allena e poi va a casa dalla famiglia, il tecnico è sempre in prima linea, pensa a tutti ed è nel mirino della critica. Io ho smesso quando ho capito che non mi divertivo più: evidentemente è accaduto lo stesso a Prandelli".