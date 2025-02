Live Fiorentina, mercato chiuso: è fatta per Fagioli in viola. Sottil al Milan. Niente Mir

00:25 - Si chiude così il mercato invernale 2025, con la Fiorentina che ha concluso l'acquisto di Fagioli nell'ultimo giorno di trattative. Termina qua anche il live testuale di FirenzeViola.it: grazie per averci seguito, restate connessi per tutte le notizie. Buonanotte!

00:05 - Arriva anche la comunicazione della Lega Serie A: Nicolò Fagioli è un nuovo giocatore della Fiorentina.

23:55 - È arrivata anche l'ufficialità del passaggio di Riccardo Sottil al Milan. L'esterno classe '99 passa in rossonero in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a dieci.

23:45 - Con ogni probabilità, l'affare tra Fiorentina e Siviglia per il trasferimento in viola di Rafa Mir non andrà in porto. Le due società infatti hanno provato in queste ultime ore a mettere in piedi l'affare che avrebbe dovuto portare l'attaccante attualmente in prestito al Valencia alla corte di Palladino, ma non ci sono più possibilità per la fumata bianca.

La trattativa è stata in piedi fino all'ultimo, anche in questa restante ora di mercato prima della chiusura, ma i tempi troppo stretti non permettevano di portare a termine l'affare entro la mezzanotte, quando suonerà il gong. Appurate tutte queste difficoltà, anche il tecnico viola Raffaele Palladino ha preferito restare con l'organico così com'è, senza aggiungere altre pedine. Dunque, niente Rafa Mir alla Fiorentina.

23:34 - La Fiorentina sta facendo un tentativo in extremis per un ultimo acquisto prima del gong finale. Si tratta di Rafa Mir, attaccante del Valencia in prestito dal Siviglia, che in serata è stato offerto ai dirigenti viola. Il giocatore è oggetto di trattativa in questo momento fra i due club, ma il poco tempo a disposizione per chiudere l'affare rende la strada molto in salita, con possibilità di riuscita tutt'altro che alte. Seguiranno aggiornamenti entro mezzanotte.

23:00 - Intanto si è chiuso il turno di campionato con la Lazio che vinto a Cagliari per 1-2. La squadra di Baroni torna al quarto posto con 42 punti, scavalcando Juventus e Fiorentina.

22:45 - Dopo aver definito l'arrivo di Nicolò Fagioli dalla Juventus, la Fiorentina chiude un'altra operazione di mercato, in uscita: Riccardo Sottil sarà un nuovo giocatore del Milan. Il figlio d'arte lascerà Firenze e passerà in rossonero in prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

22:35 - Era una trattativa già ben impostata, adesso è arrivata l'accelerata finale: Nicolò Fagioli sarà un giocatore della Fiorentina. Come raccolto dalla nostra redazione, in questi minuti i viola e la Juventus hanno trovato la quadra definitiva su tutto: il regista arriverà in prestito oneroso a 2,5 milioni, con obbligo di riscatto a 13,5 milioni di euro, più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore dei torinesi.

21:10 - Mancava solo l'ufficialità, è arrivata in questi minuti: Cristiano Biraghi è un nuovo giocatore del Torino. Come raccontato in giornata, l'ex capitano della Fiorentina approda in granata con la formula del prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a un milione.

21:05 - Potremmo essere vicini alla chiusura dell'affare che dovrebbe portare Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, il club viola sembra essersi convinto all'assalto finale che porterebbe le parti a un accordo dopo l'ultima offerta da 13 milioni proposta alla Juventus nel pomeriggio che però non aveva portato all'intesa.

Il club bianconero spera di riuscire a ottenere una cifra attorno ai 20 milioni, il calciatore invece ha già accettato da ieri la nuova destinazione e ha rifiutato ogni altra offerta: sempre più vicini al gong, si attende presto la chiusura dell'affare Fagioli. In un senso o nell'altro, anche se le sensazioni che si respirano da entrambi le parti sono positive.

20:45 - Rischia di saltare il passaggio di Riccardo Sottil al Milan, sorpresa di calciomercato che qualche ora sembrava perfettamente instradata verso la conclusione in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club rossonero continua a essere più che interessato al giocatore classe 1999 anche per motivi di lista perché essendo cresciuto nel vivaio di un club italiano agevolerebbe l'inserimento nei 25 per la Serie A. Ma non è affatto semplice perché la Fiorentina non ha ancora sciolto le riserve, mentre il Milan con il passaggio di Okafor al Napoli ormai chiuso sarebbe pronto a chiudere anche per l'arrivo di Sottil alla corte di Conceicao.

20:40 - Per qualche ora si è ragionato sull'asse Firenze-Roma per un eventuale scambio di prestiti tra Fiorentina e Roma per Amir Richardson e Bryan Cristante, centrocampisti un po' ai margini delle rispettive squadre. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, dopo i primi colloqui per capire la fattibilità dell'affare alla fine entrambi i club hanno ritenuto che non ci fossero gli elementi per procedere e quindi hanno fatto tramontare l'idea di mercato. A questo punto una permanenza di Cristante a Roma e soprattutto di Richardson alla Fiorentina è praticamente scontata a meno di clamorosi colpi di scena.

20:25 - Rafa Mir è stato proposto alla Fiorentina. È questa l'ultima notizia in ottica viola che viene dal mercato, rilanciata da Sky Sport. Come riporta l'emittente, l'attaccante spagnolo del Valencia è stato offerto al club di Commisso dai suoi agenti, e la dirigenza gigliata sta valutando con attenzione se approfittare dell'occasione o meno. Seguiranno aggiornamenti.

Mir, classe 1997, nel corso della sua carriera è passato tra Spagna e Inghilterra, vestendo le maglie di Wolverhampton, Nottingham Forest, Las Palmas e Huesca, prima di approdare al Valencia. Con la squadra andalusa ha mostrato buone qualità fisiche e un discreto fiuto del gol.

20:10 - Andrea Belotti è un nuovo calciatore del Benfica. Il Como ha comunicato sul proprio sito ufficiale il trasferimento a titolo temporaneo del centravanti ex Fiorentina. Di seguito la nota integrale: "Como 1907 comunica il trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione di Andrea Belotti all’SL Benfica. Buona fortuna, Andrea!".

19.37 - La Fiorentina continua il pressing sulla Juventus per l'acquisto di Fagioli lasciato "libero" dal Marsiglia che ha raggiunto l'accordo con il Milan per Bennacer. Il club rossonero ha ceduto anche Okafor al Napoli che libera un posto per Sottil.

19.20 - Ufficiale. Doppio colpo per la Lazio: il centrocampista Reda Belahyane proveniente dall'Hellas Verona e il difensore danese Oliver Provstgaard.

19.10 - "Sono molto felice di essere tornato in Italia. Era da tanto che avevo voglia di tornare. Sono contento di essere qui alla Fiorentina perché è un grande club e penso che possa essere il posto giusto per me. Mi aspetto cose molto positive. Starà a me essere all'altezza di questo club e di questa struttura". Queste le prime parole da giocatore della Fiorentina di Cher Ndour.

18.20 - "Tornare alla Fiorentina mi ha fatto un bellissimo effetto. Appena c'è stata la possibilità di venire qua ho detto di sì. Il Viola Park è stupendo. Voglio dimostrare e voglio fare il meglio possibile per questa maglia". Le prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina di Nicolò Zaniolo.

18.10 - Ufficiale: Cher Ndour è un nuovo giocatore della Fiorentina.

17.43 - La Fiorentina pagherà 3,2 milioni di euro per il prestito oneroso di Nicolò Zaniolo con il Galatasaray, con un diritto di riscatto con obbligo condizionato a determinate condizioni di 15,5 milioni più altri 2 di bonus. Un'operazione che nel totale sarebbe di quasi 21 milioni.

17.33 - Torna di moda il nome di Bryan Cristante. La Fiorentina ci potrebbe provare se salta Nicolò Fagioli.

17.13 - Comuzzo resta alla Fiorentina! Rocco Commisso avrebbe chiuso alla cessione del difensore. La decisione è stata comunicata al giocatore.

17.10 - Il Monza ha detto di no per Dany Mota. La Fiorentina aveva chiesto informazioni nelle ultime ore per sostituire Sottil, in direzione Milan

17 - Il Marsiglia insiste per Nicolò Fagioli e offre più della Fiorentina ma il club viola resta forte della volontà del calciatore che preferirebbe la soluzione Firenze.

16.50 - Per quanto riguarda la trattativa con la Fiorentina per Riccardo Sottil, club e giocatore hanno già l'accordo per il prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni di euro ma ora sta al club gigliato riuscire a trovare un sostituto entro il gong delle 24.

16.20 - Ufficiale: Nicolò Zaniolo è un giocatore della Fiorentina.

16.15 - Il Milan a sorpresa ha messo gli occhi su Riccardo Sottil. Da capire se in alternativa a Joao Felix oppure in aggiunta all'attaccante del Chelsea che il club rossonero sta provando a prendere in prestito fino al termine della stagione dal Chelsea.

16 - La Fiorentina dice momentaneamente addio a Nicolas Valentini appena un mese dopo il suo arrivo a Firenze: è ufficiale il passaggio del difensore argentino in prestito all'Hellas Verona, come comunicato dallo stesso club scaligero. Questa la nota dell'Hellas che conferma il prestito fino al 30 giugno 2025 di Valentini: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito fino al 30/06/2025 - da ACF Fiorentina le prestazioni sportive del difensore argentino Nicolas Valentini. Clicca qui per i dettagli

15.20 - Sono arrivati al Viola Park per le firme e le ufficialità Ndour e Zaniolo a distanza di pochi minuto. Tutto pronto perché diventino a tutti gli effetti giocatori della Fiorentina.

15 - Ufficiale l'approdo di Santiago Gimenez al Milan, il colpo più costoso del mercato invernale in Serie A.

14.45 - Dopo l'allenamento ha lasciato il Viola Park anche Pietro Comuzzo, in attesa di notizie di mercato sull'asse Napoli-Firenze.

14.32 - La Fiorentina valuta per Nicolò Fagioli una formula con un prestito oneroso molto alto e diritto di riscatto con obbligo condizionato per una cifra più vicina alla richiesta della Juventus. Clicca qui per i dettagli

14.20 - Ufficiale, Stefan Posch è un nuovo giocatore dell'Atalanta.

14.10 - Christian Kouame ha salutato i suoi ex tifosi. L'attaccante, passato dalla Fiorentina al club azzurro con la formula del prestito secco, ha condiviso poco fa una storia Instagram con allegato un breve pensiero: "Grazie Firenze, auguro il meglio a staff, tifosi e compagni. Buona fortuna per il finale di stagione.

13.25 - Daniele Pradè è arrivato al Viola Park

13.20 - L'agente di Bondo frena: "Mai avuto contatti con la Fiorentina"

12.50 - Richardson lascia il Viola Park dopo l'allenamento.

12.40 - Dopo l'uscita di Ismael Kone, ormai in direzione Rennes, come riporta TMW e le10sport, il Marsiglia ha chiesto informazioni al Milan riguardo al centrocampista Isamel Bennacer.

12.20 - Ismael Kone, obiettivo di mercato della Fiorentina, a breve sarà un nuovo giocatore del Rennes. L'attuale centrocampista dell'Olympique Marsiglia passerà al club rossoblù con la formula del prestito oneroso (1 milione) e un diritto di riscatto a 14 milioni. Lo riporta Fabrizio Romano

11.30 - Stefanos Tzimas è un giocatore del Brighton. Niente Fiorentina per il classe 2006 che resterà al Norimberga fino alla fine della stagione e poi andrà in Premier League: ora è ufficiale.

11.15 - È fatta per Cristiano Biraghi in prestito con diritto di riscatto al Torino.

11.10 - Christian Kouame è un giocatore dell'Empoli: ora è ufficiale. Clicca qui per il comunicato

11 - Belotti è atterrato questa mattina a Lisbona: l'ex attaccante della Fiorentina è alle visite mediche con il Benfica.

10.40 - Un ex viola potrebbe tornare in Serie A: Sampdoria e Venezia lavorano a uno scambio che potrebbe portare in Laguna Lorenzo Venuti dalla Sampdoria. Percorso inverso lo farebbe Candela.

10.20 - La Gazzetta dello Sport definisce come "clamoroso" il no che Rocco Commisso direbbe al Napoli nel caso tramontasse definitivamente l'affare per Pietro Comuzzo. Leggi qui l'articolo completo

09.50 - La Roma intanto ha chiuso per Victor Nelsson dal Galatasaray in prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo.

09.45 - Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli non ha affatto mollato Pietro Comuzzo e prepara un'altra offerta per la Fiorentina. Per il giocatore intanto è pronto un contratto fino al 2030 a 2,4 milioni di euro a stagione.

09.30 - Secondo Tuttosport, non è definitivamente tramontata l'ipotesi Tonny Sanabria-Fiorentina. In queste ultime ore di calciomercato l'affare si potrebbe riaprire.

09.10 - Il Torino su Biraghi. Ipotesi a sorpresa per Cristiano Biraghi: secondo quanto riporta Sportitalia, il Torino sarebbe in questo momento il club più vicino all'ormai ex capitano della Fiorentina fuori rosa da dicembre. Il club granata avrebbe messo gli occhi sul terzino mancino e starebbe lavorando per il prestito con diritto di riscatto.

8.38 - Da monitorare anche la situazione Amir Richardson in casa Fiorentina. Ci sono tre strade che la società viola può percorrere oltre alla permanenza a Firenze del calciatore: chiudere uno dei sei prestiti internazionali attualmente in vigore, trovare una cessione a titolo definitivo oppure un prestito in Italia. Clicca qui per i dettagli

08.30 - Si decide la permanenza di Comuzzo. La Fiorentina ha alzato il muro ma il Napoli proverà un ultimo estremo tentativo per portarsi a casa il classe 2005. Clicca qui per i dettagli

08.10 - Occhio a Fagioli. È uno dei nomi caldi di questo ultimo giorno di calciomercato e la Fiorentina ci riproverà. Clicca qui per i dettagli

7.30 - Nel post-partita di Fiorentina-Genoa, Daniele Pradè è stato chiaro: "Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo". Resta capire quell'1% cosa potrà significare.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani e quindi anche per la Fiorentina che si prepara a un 3 febbraio di fuoco. Accolti nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo e Cher Ndour, oggi Pradè e Goretti sono al lavoro per ultimare le trattative già impostate negli scorsi giorni e magari cogliere qualche occasione last-minute: dall'addio di Biraghi al possibile arrivo di Fagioli e Ghilardi, passando per la situazione Valentini e l'ufficialità attesa per l'approdo di Kouame all'Empoli, la società viola ha ancora numerosi affari in sospeso e ci sarà tempo fino alle ore 24 di stasera per portarli a termine. Seguite con Firenzeviola.it l'ultimo giorno di mercato per la Fiorentina con Firenzeviola.it!