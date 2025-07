FirenzeViola Muscoli e centimetri basteranno? Ndour e Richardson sotto la lente di Pioli in ritiro

vedi letture

Il centrocampo della nuova Fiorentina targata Stefano Pioli inizia a prendere forma, ma per ora resta avvolto da una fase interlocutoria. I primi giorni di ritiro serviranno infatti al tecnico emiliano per sciogliere più di un nodo, soprattutto quello legato al futuro di Cher Ndour e Amir Richardson, i due muscoli e centimetri attualmente a disposizione nella zona nevralgica del campo. Entrambi sono stati acquistati a titolo definitivo nella scorsa estate, ma fino ad oggi non hanno avuto modo di ritagliarsi un ruolo centrale.

Ora però, con la rivoluzione tecnica in corso, le carte si possono rimescolare: Ndour e Richardson rappresentano al momento le uniche certezze fisiche in un centrocampo in piena trasformazione, pedine di contorno in attesa che vengano definiti i ruoli chiave. La società viola, come da strategia, attenderà le valutazioni dirette di Stefano Pioli prima di prendere una decisione sul loro futuro.Se uno dei due – o entrambi – non dovesse convincere il nuovo allenatore durante il ritiro, la Fiorentina si muoverà sul mercato per cercare eventuali sostituti. In questo senso stamani sono arrivate anche le parole del presidente del Genoa in merito al futuro di Frendrup, che continua a piacere alla Fiorentina: "Non escludo una sua cessione, se arriveranno offerte le valuteremo". Parole da tenere in considerazione nel caso in cui la Fiorentina dovesse tornare alla carica con forza sul danese.

E da due centrocampisti in rosa si potrebbe passare rapidamente a cercarne altrettanti. Tutto dipenderà proprio dalle scelte di Pioli su Ndour e Richardson. Intanto resta in sospeso anche la questione legata al rinnovo di Rolando Mandragora, altro tassello potenzialmente importante per il centrocampo viola. Senza dimenticare la volontà del tecnico di avere un regista vero in rosa, figura attualmente mancante tra le alternative disponibili. Il ritiro sarà dunque decisivo. Per Pioli, per Ndour e Richardson, ma anche per il mercato viola che – tra uscite, conferme e nuovi obiettivi – sta per entrare nella sua fase più calda.