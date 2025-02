Il punto su Fagioli tra Fiorentina e Marsiglia. La Viola ci proverà

vedi letture

Sarà uno dei nomi caldi dell'ultimo giorno di mercato Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 che a meno di eventi clamorosi lascerà la Juventus in questo 3 febbraio. Le ipotesi principali sul tavolo per il giocatore sono due: da una parte l'Olympique Marsiglia che si è mosso già da qualche giorno e che potrebbe tentare l'affondo decisivo una volta salutato Ismael Koné, dall'altra la Fiorentina che cerca un ultimo colpo per sistemare la rosa di Palladino, un po' corta a centrocampo soprattutto visto il rendimento di Richardson e qualche infortunio di troppo per Cataldi.

Il nodo è la formula

Il nodo per risolvere la questione Fagioli resta sempre lo stesso ormai fin da inizio mercato: la Juventus vorrebbe salutare a titolo definitivo il suo calciatore per una cifra attorno ai 20 milioni di euro, ma nessun club finora è arrivato a queste condizioni. E sia OM che Fiorentina propongono un prestito con diritto di riscatto e obbligo condizionato a cifre leggermente inferiori rispetto alla richiesta. Il primo club che garantirà l'obbligo, avrà l'ok della Juventus, fino a quel momento bisognerà capire se la Vecchia Signora vorrà fare un passo indietro nella trattativa.

La Fiorentina ha un grosso vantaggio

In questa situazione la Fiorentina però ha un grande vantaggio sull'Olympique Marsiglia e sugli altri club interessati a Fagioli. Ha già raggiunto l'accordo con il calciatore che ha in questo momento Firenze come sua prima scelta. Su questo vuole far leva Pradè per convincere Giuntoli e mettere a segno un ultimo botto di mercato che potrebbe dare nuova qualità e linfa alla Fiorentina di Palladino.