Kean, non c'è solo lo United. La Viola ha 7 milioni di utile ma ora bisogna vendere. L'alternativa al 3-5-2 è il 3-4-2-1. Bernabè resta un'ipotesi. Arriveranno due centrocampisti

Secondo Transfermarkt a oggi, tra soldi già spesi e soldi già incassati, la Fiorentina ha un utile di 14 milioni e spiccioli. Troviamo opportuno arricchire il tema sul saldo tra attivo e passivo di questa prima fase del mercato: la cifra che abbiamo riportato nell'articolo pubblicato a mezzanotte (quello, appunto, riportato da Trasnsfermarkt) non rispecchia lo stato dell'arte di questo inizio di campagna acquisti. Il saldo attivo è di 7 milioni ma è giusto riportare anche che il saldo di mercato relativo alla scorsa stagione è di -40 milioni euro. Questa è la situazione al momento: resta la volontà precisa da parte della Fiorentina di continuare a migliorare la squadra con operazioni che sono state, più o meno, individuate nei ruoli e ovviamente la necessità di recuperare più soldi possibile attraverso la vendita dei tanti giocatori in esubero.

La Fiorentina deve infatti immaginare di incassare ancora milioni preziosi. Ma da chi? Fatico a immaginare più di 10 dal cartellino di Beltran. Soldi che Pradè dovrebbe girare all'Inter per Sebastiano Esposito. E sarebbe già un ottimo risultato riuscire a liberarsi senza dover coprire parte degli ingaggi di buona parte degli esuberi. Anche per Nzola (gli attaccanti di solito hanno sempre mercato…) si parla di nuovo di un prestito con diritto di riscatto. Serve pazienza. E spero che non sia necessario vendere Dodò per fare cassa. Il brasiliano sono convinto che ritroverà il sorriso dopo i primi giorni di lavoro con Pioli. Insomma, in questo momento serve un po' di pazienza. La Fiorentina, tra l'altro, ha bisogno di capire se avrà Kean o 52 milioni. Soldi che potrebbero servire per acquistare un altro bomber di statura internazionale. Ma una parte della clausola potrebbe essere spostata sull'acquisto di un centrocampista. A proposito di questo reparto, che è ancora in fase di costruzione, l'idea della Fiorentina è di cedere in prestito uno tra Richardson e Ndour. Sarà deciso il parere di Pioli. Io terrei Richardson. Ho la sensazione e la speranza che questo talento sia pronto al salto di qualità definitivo.

Kean due squadre oltre gli sceicchi.

Sono spariti gli sceicchi ma non il pericolo di perdere Moise. Si era capito che la montagna di soldi che hanno stregato Retegui non avevano mai fatto perdere il sonno al bomber viola. Ma la partita non è ancora chiusa. Kean continua a non dire alla dirigenza viola che ha scelto di restare. Il Manchester United è un pericolo serio ma c'è anche un'altra minaccia. Potrebbe essere qualcosa di italiano. Non credo al Napoli, ho invece qualche piccolo timore sul Milan.

Progetto tattico. oltre al 3-5-2 ci sarà anche il 3-4-2-1.

Aspettiamo con curiosità la prima conferenza stampa di Pioli. Torna un grande allenatore, torna un uomo che ama Firenze, torna una persona che conosco da quando conquistammo la finale di Coppa Uefa contro la Juve. Stefano non partecipò agli ultimi atti a causa di un grave infortunio. Si intuiva un futuro da tecnico anche nel suo modo di essere calciatore. Pioli porta valore, porta equilibrio. L'idea di base è quella di no n puntare su attaccanti esterni na di affidarsi a giocatori totali quali Dodò e Gosens (per lui intoccabili come Kean). Quindi si va dal 3-5-2 al 3-4-2-1. Il secondo progetto tattico mi intriga. Mi piace immaginare due tra Gud-Dzeko e magari Sebastiano Esposito dietro a Kean. Ma quella posizione la potrebbe coprire anche Fazzini. Anzi potrebbe diventare in quel ruolo la sorpresa del campionato

Berbabè ancora vivo, Milinkovic-Savic il sogno.

Il centrocampo è il reparto da costruire. L'amico e collega Marucci mi suggerisce di tenere vivo Bernabè. Spero abbia ragione. Bernabè piace molto a Pioli. Lo ha visto da vivo in alcuni dei suoi blitz al Tardini (Stefano è di Parma…). Bernabè alla Pizarro. La Fiorentina cerca un regista e cerca anche un centrocampista fisico. Il sogno era Rios che però sembra destinato alla Roma. Un altro sogno è Milinkovic-Savic ma ha un ingaggio assurdo. Serve un'idea. I procuratori amici di Pradè sono al lavoro. Il dato importante è che la Fiorentina è orientata ad acquistare non uno ma due centrocampisti.

Che scatto gli abbonamenti.

L'inizio del mercato viola è stato ottimo. E quindi non sono sorpreso che la campagna abbonamenti sia partita a cento all'ora. Un atto di fiducia che deve far sorridere il presidente Commisso e il diesse Pradè. Una fiducia che non deve essere tradita. Ma questa nuova Fiorentina suggerisce buoni pensieri. Anche riaprire il Viola Park durante il ritiro a tifosi e giornalisti è un altro buon segnale. Il Viola Park è un qualcosa di fantastico, farlo vivere a tutto il mondo viola sarebbe un regalo straordinario.