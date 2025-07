Oggi i convocati del ritiro. Da Gudmundsson a Gosens, tanti arriveranno in ritardo per due motivi

Dopo l'ufficialità di ieri, oggi è il giorno dell'arrivo di Stefano Pioli a Firenze nonché il penultimo prima dell'inizio del ritiro, che prenderà il via domani al Viola Park con due settimane piene di allenamenti e partite. E sempre oggi, il tecnico parmense diramerà la lista dei convocati della Fiorentina per la preparazione estiva che inizia da domani. Cosa non da poco se si considera che tra esuberi, rientri dai prestiti, giovani in rampa di lancio e nuovi acquisti, la rosa attuale conta quasi quaranta giocatori. A comporre l'elenco dei convocati saranno circa 30, come scrive La Nazione ricordando i motivi di tali tagli: qualcuno infatti potrebbe essere gestito a parte perché già fuori dal progetto tecnico, qualcun altro invece dovrebbe godere di qualche giorno in più di vacanza perché la sua stagione non è terminata con l'ultima giornata di campionato a Udine, ma con gli impegni con le rispettive nazionali.

A tal proposito, la lista di quest'ultimi è lunga. Gudmundsson, Gosens, Pongracic, Richardson, Ranieri e Christensen hanno infatti allungato la loro annata con gli impegni nelle varie selezioni, oltre a Kean su cui grava il maggior punto interrogativo della vicenda poiché saltò le gare dell'Italia per infortunio ma rimase a Coverciano fino al 5 giugno. Fanno parte di questo gruppo poi anche coloro che hanno preso parte all'Europeo Under 21, ossia Bianco, Fazzini e Ndour. Tutti elementi che sono attesi al Viola Park in ritardo rispetto al normale, ma la lista dei convocati di oggi dipanerà i restanti dubbi.