Fiorentina, UEFA, Comune e FIGC in un vertice sul Franchi: si punta alle sedi di Euro 2032

Anche sulle colonne de la Repubblica (ed. Firenze) trova spazio il tema Franchi dopo la notizia di ieri, ovvero la restituzione dei 55 milioni di euro che lo stadio della Fiorentina aveva perso perché definanziati dal governo dopo le osservazioni pervenute dalla Commissione europea e che ora tornano a far parte del progetto di restyling dell'impianto di Campo di Marte. L'ufficialità è in arrivo con un atto che verrà inserito a breve in Gazzetta Ufficiale e che i ministri di Interno, Matteo Piantedosi, e Affari europei, Tommaso Foti, hanno già firmato: prevede che i 55 milioni vengano destinati ai “ Pui”, i piani urbani integrati.

Una bella novità accolta con gradimento dalla sindaca Sara Funaro che martedì, in un vertice dove rappresenterà il Comune, incontrerà Fiorentina, FIGC e UEFA per discutere della candidatura della città di Firenze, e ovviamente del Franchi, per le sedi di Euro 2032. Gli stadi che impiegherà l'Italia nella kermesse continentale saranno cinque e l'impianto di Nervi vuole rientrare nel pacchetto, su cui verrà presa una scelta definitiva a ottobre 2026.