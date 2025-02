Il Galatasasaray comunica le cifre di Zaniolo alla Fiorentina: totale di 21mln

La Fiorentina pagherà 3,2 milioni di euro per il prestito oneroso di Nicolò Zaniolo con il Galatasaray, con un diritto di riscatto con obbligo condizionato a determinate condizioni di 15,5 milioni più altri 2 di bonus, per un'operazione che nel totale sarebbe di quasi 21 milioni. Questa la nota del club turco: "Il contratto di cessione a titolo temporaneo del nostro calciatore professionista Nicolò Zaniolo con l'Atalanta Bergamasca Calcio Srl è stato risolto consensualmente ed è stato raggiunto un accordo per la cessione a titolo temporaneo del calciatore all'ACF Fiorentina Srl con opzione di acquisto obbligatoria condizionata fino alla fine della stagione sportiva 2024-2025. Stagione 2025.

Secondo questo accordo:

• ⁠ ⁠ ACF Fiorentina Srl corrisponderà alla nostra società un corrispettivo temporaneo di cessione pari a 3.200.000 euro per il periodo residuo della stagione 2024-2025.

• ⁠ ⁠ Il corrispettivo dell'opzione di acquisto obbligatoria condizionata del calciatore è di 15.500.000 EUR.

• ⁠ ⁠ In caso di adempimento dell'obbligo di acquisto, ACF Fiorentina Srl corrisponderà un bonus aggiuntivo condizionato di massimo Euro 2.000.000.