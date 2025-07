Il tempo scorre e non arriva una parola: Kean posta foto con il sorriso, dal Viola Park tutto tace. Segnali positivi sulla permanenza dell'attaccante? Ma occhio al Galatasaray. Pioli pronto per il ritiro, l'obiettivo deve essere più che ambizioso

Meno di una settimana e la clausola di Moise Kean sarà scaduta. In casa Fiorentina non si pensa ad altro e le prossime ore saranno tanto lunghe quanto fondamentali per il futuro viola. Le pretendenti continuano a riflettere, perché 52 milioni di euro non sono certo pochi, ma intanto regna un silenzio assordante, sia dal lato giocatore che da quello societario. Andiamo con ordine. L'attaccante alcuni giorni fa a cancellato tutti i suoi posto, o quantomeno li ha archiviati, dal proprio profilo Instagram. Ai tempi dei social queste mosse hanno certamente un significato ma è difficile comprendere quale. Nelle ultime ore poi lo stesso centravanti, che attende ancora di conoscere il suo futuro, ha postato un paio di video dove lo si vede sia su un campo di calcio che con un visibile e contagioso sorriso, che la dice lunga sul suo stato d'animo. Non arrivano però parole, come dicevamo, e questo fa rimanere tutto in bilico. Quanto sarebbe bello sentire Kean giurare amore alla Fiorentina? Quanto sarebbe giusto sentire le parole della Fiorentina che annuncia di voler proseguire l'avventura con Kean chiedendo al giocatore di sposare la causa viola a prescindere da eventuali offerte? Sarebbero belle entrambe le cose, ma dobbiamo accontentarci del silenzio, almeno per ora. Se siano segnali positivi o no è difficile da dire, ma con il tempo che continua a trascorrere ogni momento avvicina il giocatore alla permanenza a Firenze.

Come noto ormai da giorni le squadre maggiormente interessate a Kean sono l'Al-Qadsiah in Arabia Saudita, il Manchester United in Premier League, il Napoli in Serie A e, per ultimo, il Galatasaray. I turchi, con alcuni suoi emissari, tra i quali il vicepresidente Abdullah Kavucku, sono arrivati in Italia e per prima cosa parleranno con il Napoli per l'eventuale acquisto a titolo definitivo di Victor Osimhen dal Napoli. In caso di fumata bianca nessun pericolo per la Fiorentina, ma se il Napoli dovesse mettersi di traverso ecco che il Gala virerà proprio su Moise Kean, che a quel punto dovrebbe decidere se proseguire la sua carriera in Super Lig o continuare a giocare nella Fiorentina.

Pioli è pronto.

Nel frattempo, in attesa di conoscere il futuro del capocannoniere viola della passata stagione, Stefano Pioli è pronto a iniziare la sua seconda avventura sulla panchina gigliata della sua carriera. L'allenatore è atteso per domenica, a un giorno di distanza dal primo allenamento, in programma, appunto, per lunedì. L'obiettivo nella prossima stagione dovrà essere chiaro fin da subito, la Fiorentina vuole migliorare il sesto posto raggiunto pochi mesi fa e visti i tanti cambi in panchina tra le squadre di vertice l'occasione potrebbe presentarsi davvero. Prima però dovrà essere chiuso il mercato, il prima possibile, per permettere al tecnico di lavorare con la squadra al completo in tempi brevi. La sensazione è che a partire da mercoledì prossimo, 16 luglio, tutti gli affari in casa viola si sbloccheranno, con tanti esuberi da smaltire ma anche e soprattutto con i volti nuovi che dovranno arrivare per ridisegnare la rosa a immagine e somiglianza di Pioli. Ancora una settimana, anzi meno, e sapremo cosa succederà con Kean e da questa notizia potremo tirare le prime somme e capire a che punto è la nuova Fiorentina.