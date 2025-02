La Fiorentina sta valutando una formula alla Colpani per Fagioli con la Juventus

Nicolò Fagioli è il grande obiettivo della Fiorentina in questa ultima giornata di mercato. La Juventus ha aperto ormai da giorni all'addio ma continua a chiedere l'obbligo di riscatto attorno ai 20 milioni di euro mentre la Fiorentina punta ad abbassare un po' il costo del cartellino e soprattutto a una formula più conveniente.

L'opzione che sta valutando il club viola è una formula alla Colpani, con un prestito oneroso molto alto per gli standard, attorno ai 4-5 milioni, e a quel punto un diritto di riscatto con obbligo condizionato che in totale faccia arrivare l'operazione a 20 milioni di euro ma con la possibilità di non riscattarlo a fine stagione. Questa formula aprirebbe nuovi scenari per la chiusura di una trattativa che rischia di arrivare fino alla chiusura del calciomercato alle 24.