Ufficiale Nicolas Valentini è un giocatore dell'Hellas Verona. Il comunicato del club

vedi letture

La Fiorentina dice momentaneamente addio a Nicolas Valentini appena un mese dopo il suo arrivo a Firenze: è ufficiale il passaggio del difensore argentino in prestito all'Hellas Verona, come comunicato dallo stesso club scaligero. Questa la nota dell'Hellas che conferma il prestito fino al 30 giugno 2025 di Valentini: "Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito - in prestito fino al 30/06/2025 - da ACF Fiorentina le prestazioni sportive del difensore argentino Nicolas Valentini.

Nato il 6 aprile 2001 a Junin, in provincia di Buenos Aires, inizia la sua carriera nelle giovanili del Boca Juniors, Club con cui debutta in Prima squadra l'8 maggio 2021, in occasione dell'incontro della Copa de la Liga Profesional perso per 1-0 contro il Patronato.

Il 19 gennaio 2022 viene ceduto in prestito all'Aldosivi, che milita nella Primera División, massimo campionato argentino. Con il Club di Mar del Plata esordisce il 7 giugno 2022 nell'incontro perso per 2-1 contro l'Argentinos Juniors. Durante la stagione 2022/2023 mette a referto 39 presenze, 26 in campionato e 13 in coppa, siglando anche la sua prima marcatura ufficiale il 9 ottobre 2022, proprio contro il Boca Junior.

Nella stagione 2023/24 torna alla Bombonera, dove realizza una rete, nella vittoria per 2-0 contro l'Independiente, e disputa 15 presenze in Primera División, 11 presenze in Copa Libertadores e 20 presenze nelle altre tre coppe sudamericane, per un totale di 46 presenze in stagione.

Il 2 gennaio 2025 si trasferisce a titolo gratuito alla Fiorentina, in Serie A Enilive, firmando un contratto sino al 30 giugno 2029.

In Nazionale con la maglia dell'Albiceleste Under 23 sigla 8 presenze, giocando il 15 dicembre 2023 la sua prima partita in un'amichevole della rappresentativa prima delle qualificazioni olimpiche. Nel marzo del 2024 viene convocato per la prima volta anche in Nazionale maggiore.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Nicolas, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra".