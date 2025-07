Dagli inviati Anche Stefano Pioli è arrivato al Viola Park: inizia la sua terza avventura alla Fiorentina

Stefano Pioli è arrivato al Viola Park, pronto a iniziare la sua terza avventura legata alla Fiorentina dopo una prima parentesi da giocatore e una successiva già da allenatore. Quello stesso incarico che ricoprirà nuovamente da domani - ma è ufficiale da ieri -, quando presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli prenderà il via il ritiro estivo della sua squadra prima dell'avvento in Inghilterra per la tournée di agosto.

Il tecnico parmense è approdato al quartier generale del club di Commisso in questi minuti, pizzicato dalla stampa presente tra cui noi di FirenzeViola: il suo contratto triennale con la Fiorentina è già stato firmato, Pioli aspettava da settimane di sbarcare al Viola Park e dopo l'arrivo in mattinata dello staff, a partire del suo vice Andrea Tarozzi, è giunto anche il suo momento. Da domani di nuovo in sella alla panchina viola, intanto le prime immagini da nuovo allenatore della Fiorentina: