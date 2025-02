Ndour, le sue prime parole in viola: "Contento di essere qui. Sta a me essere all'altezza della Fiorentina"

Il nuovo centrocampista della Fiorentina Cher Ndour (QUI l'ufficialità) ha rilasciato le sue prime parole da calciatore gigliato ai microfoni ufficiali del club viola. Queste le sue parole: "Sono molto felice di essere tornato in Italia. Era da tanto che avevo voglia di tornare. Sono contento di essere qui alla Fiorentina perché è un grande club e penso che possa essere il posto giusto per me".

Conosce già qualche compagno dalle esperienze con le nazionali giovanili?

"Sì conosco Pietro, ma anche Colpani con cui sono stato insieme all'Atalanta. Abbiamo fatto dei raduni insieme. Poi ne conosco tanti altri di fama. Non vedo l'ora di scendere in campo con loro".

Cosa pensa del Viola Park?

"Non ho mai visto un centro sportivo così. C'è davvero tutto, ci sono tutti i macchinari per fare bene. E' incredibile".

Cosa si apetta da questa nuova avventura a Firenze?

"Mi aspetto cose molto positive. Starà a me essere all'altezza di questo club e di questa struttura".