Fiorentina-Parma, i viola non mollano Bernabé. Coi ducali parleranno anche di Sohm

vedi letture

Nel box di mercato in merito alla Fiorentina, La Gazzetta dello Sport riprende il tema centrocampo e scrive Pradè e Goretti compiranno un paio di manovre per assemblare in via definitiva il reparto a disposizione di Stefano Pioli. Da tanto infatti si è alla ricerca di un regista e la pista più battuta dai dirigenti è stata finora quella per Adrian Bernabé, un'opzione che la Rosea definisce non chiusa ma socchiusa: perché il giocatore ha dato preferenza al Parma, ma i viola non hanno mollato la presa del tutto e nelle prossime ore potrebbero fare un altro tentativo dialogando coi ducali anche di Simon Sohm, altro elemento che la Fiorentina gradisce e che era stato sondato.

La pista che lega quindi Firenze alla città emiliana registra forti difficoltà ma non è stata ancora abbandonata del tutto dagli uomini mercato di Commisso.