Comuzzo sempre più verso la permanenza alla Fiorentina. Ma il Napoli non molla

Sarà una giornata decisiva anche per Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina su cui ha messo gli occhi con forza il Napoli che in questi giorni sta provando a far vacillare il club viola e strappare il sì a un trasferimento monstre che farebbe molto felice Antonio Conte. Commisso ha fatto capire ai suoi dirigenti che non ha intenzione di scendere sotto la richiesta di 40 milioni di euro, il Napoli si era spinto fino a 35 milioni ma si è fermato di fronte al muro messo su dalla Fiorentina.

La volontà del club partenopeo però resta quella di anticipare tutti su Comuzzo e portarlo a Napoli in questo febbraio, quindi è atteso un ultimo rilancio. Il giocatore, da par suo, non ha mai mostrato la volontà di lasciare Firenze e anche ieri contro il Genoa è entrato in campo con l'atteggiamento giusto nel secondo tempo della partita vinta 2-1 dalla Fiorentina.

Le parole di Manna di ieri

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ieri ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida tra la Roma e gli azzurri, rispondendo anche a una domanda legata all'interesse del club campano per Pietro Comuzzo: "Sicuramente questa è stata una sessione di mercato complicata per noi perché abbiamo dovuto cedere uno dei nostri migliori giocatori. Stiamo lavorando. Comuzzo è un ragazzo di grande prospettiva a cui siamo interessati ma non vogliano andare oltre i nostri parametri. Sappiamo che è complicato ma cercheremo di fare del nostro meglio".