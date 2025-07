Dagli inviati Primi volti nuovi al Viola Park: arriva lo staff di Pioli, ecco il vice Andrea Tarozzi

Inizia ad arrivare alla spicciolata lo staff tecnico di Stefano Pioli al Viola Park, in questa domenica che segnerà l'avvento del nuovo tecnico al centro sportivo della Fiorentina. In attesa che si palesi il nuovo allenatore emiliano, intanto al quartier generale di Bagno a Ripoli ha fatto capolino Andrea Tarozzi, ex viola nonché nuovo vice di Pioli, figura che affiancherà alle sue spalle in questa parentesi sulla panchina del Franchi. A breve atteso il blitz del mister e di tutto il resto della sua squadra lavoro. Ecco le immagini dell'arrivo: